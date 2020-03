O Processo Seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com vagas temporárias abertas para Sergipe foi suspenso devido às orientações do Ministério da Saúde, relacionadas ao quadro de emergência de saúde pública causado pelo COVID-19. Com a decisão, a realização do Censo Demográfico foi adiada para 2021.

O adiamento leva em consideração a natureza de coleta da pesquisa, de modo a atividade acontece de forma domiciliar e predominantemente presencial, com estimativa de visitas de mais de 180 mil recenseadores a cerca de 71 milhões de domicílios em todo o território nacional. Além disso, o Instituto determinou a impossibilidade de realização dos treinamentos para a operação censitária, já que a primeira etapa seria iniciada em abril.









Para a realização da operação censitária em 2021, o IBGE estabeleceu formalmente com o Ministério da Saúde o compromisso de realocar o orçamento do Censo 2020 em prol das ações de enfrentamento ao coronavírus, mantidas por aquele Ministério. Em contrapartida, no próximo ano, o Ministério da Saúde realocará orçamento no mesmo montante com vistas a assegurar a realização do Censo pelo IBGE.

Para que a data de referência dos últimos Censos realizados no Brasil seja mantida, o próximo Censo Demográfico terá como data de referência o dia 31 de julho de 2021, com coleta de dados prevista entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021.

Os candidatos que já efetuaram pagamento de inscrição serão reembolsados conforme orientações que serão publicadas pelo IBGE nos próximos dias.

Fonte: IBGE/SE