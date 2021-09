Sergipe recebe mais 16 mil vacinas da AstraZeneca

O Estado de Sergipe recebeu no início da madrugada desta sexta-feira, 03, um novo lote de imunizantes. Foram 16.250 vacinas da AstraZeneca que serão utilizadas para aplicação da segunda dose. O imunizante foi acondicionado na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunizantes e será distribuído com os 75 municípios sergipanos.

A chegada de mais vacinas impulsiona o Plano Estadual de Imunização, amplia a cobertura vacinal e reduz as possibilidades de transmissão do novo coronavírus. De acordo com a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, 63,41% da população alvo recebeu a primeira dose da vacina, o que equivale a 1.430,500 pessoas. Com relação a segunda dose, 24,41% da população está com a imunização completa. São 566.137 pessoas que receberam a segunda dose ou dose única.