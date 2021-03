Sergipe recebe mais de 57 mil doses de vacina contra a Covid-19

O Estado de Sergipe recebeu na manhã deste sábado (20), nova remessa de vacinas contra o novo coronavírus para continuar a imunização dos grupos prioritários desta fase. Nesta remessa foram enviadas 57.350 doses, distribuídas em 35.600 doses da Coronavac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan e 21.750 doses da AstraZeneca.

A enfermeira do Programa Estadual de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Ana Beatriz Lira, lembra que nessa sexta-feira, os municípios já foram abastecidos com os imunizantes para iniciaram a vacinação dos idosos com 75 anos. Foram enviadas também doses para completar a imunização dos trabalhadores da saúde. “Ainda neste final de semana nós vamos fazer uma reunião para planejar e organizar a distribuição para os municípios. Ainda essa semana, nós vamos providenciar uma logística de entrega para abastece-los”, disse a enfermeira.

As novas doses já foram transportadas do aeroporto e estão acondicionadas no Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI) para serem distribuídas a todos os 75 municípios sergipanos. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, esta nova remessa dará possibilidade de que continue sendo imunizado o público alvo da primeira fase do Plano Nacional de Imunização de Vacinação contra Covid-19.

Cada município receberá, proporcionalmente, o número de doses correspondente à estimativa populacional do Censo 2010 para esta faixa de idade, quantitativo que poderá ser ajustado para mais ou para menos, de acordo com o cadastro próprio que os municípios estão realizando.

Foto: Ascom/SES