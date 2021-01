Sergipe recebe mais um lote da vacina CoronaVac

ASN

O Governo de Sergipe recebeu na tarde desta segunda-feira (25), mais 8.800 doses da vacina CoronaVac, que serão destinadas aos municípios dando continuidade aos grupos prioritários. Após o desembarque, os imunizantes foram transportados até a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológico (CEADI) da Secretaria de Estado da Saúde, que possui estrutura climatizada para armazenamento e distribuição.

Essas doses irão se somar as mais de 48.000 que chegaram na primeira remessa e as mais 19 mil doses que Sergipe recebeu no domingo, 24, que foram produzidas no Instituto Serum, na Índia. Na CEADI, as vacinas ficam armazenadas para a estabilização da temperatura e para processo de separação para cada município.

De acordo com o diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes um dos fatores importante é que os municípios estejam atentos à chegada dessas vacinas. “Os gestores devem observar a maneira de como estão sendo armazenadas e conservadas essas doses, porque não é de fácil reposição, precisam estar em alerta com sua rede de frio e acondicionamento desses imunizantes”, disse.

“As vacinas que recebemos neste domingo junto com a que recebemos hoje, ficará disponível para os municípios à medida que os seus estoques forem utilizados e alimentados no sistema. Salientamos que continuaremos com os grupos prioritários, esse imunizante que é exclusivamente para os profissionais de saúde da ativa, principalmente para os que trabalham na linha de frente, sendo prioridade os hospitais públicos e privados todos que tenham ala para Covid-19, UPAs e SAMU ”, afirma.