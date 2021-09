Sergipe recebeu 30.500 doses da AstraZeneca nesta terça-feira

- Advertisement -

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu no início da madrugada desta terça-feira, 21, uma nova remessa de imunizante contra a Covid-19. Foram 30.500 unidades da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, que serão utilizadas para a aplicação da segunda dose. Com mais este lote de vacinas, o Plano Estadual de Imunização ganha impulso e avança na vacinação dos sergipanos, arrefecendo a pandemia do novo coronavírus, que chegou a Sergipe em março de 2020.

De acordo com os dados do Programa Estadual de Imunização, até esta segunda-feira, Sergipe havia vacinado 1.519.949 pessoas ou 67,27% da população alvo com a primeira dose, enquanto 754.128 sergipanos ou 34,25%,receberam também a segunda dose. A enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, informou que o imunizante será distribuído com os 75 municípios do Estado.