Sergipe registrou 1.057 novos casos de Covid-19

A SES divulga nesta segunda, 15, o boletim do coronavírus, com 1.057 casos e 18 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 159.857 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 3.141 morreram. Até o momento, 147.624 pacientes foram curados.

As 18 mortes foram: homem, 52, de São Cristóvão, com doença pulmonar obstrutiva crônica e portador do vírus HIV; homem, 56, de Estância, sem comorbidade; mulher, 16, de Santana do São Francisco, sem comorbidade; homem, 57, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica e diabetes; homem, 39, de Itabaiana, sem comorbidade; homem, 78, de Campo do Brito, com doença neurológica crônica, hipertensão e diabetes; homem, 76, de Itaporanga, com hipertensão e diabetes; homem, 77, de Aracaju, com neoplasia hepática; mulher, 67, de Itabaiana, com hipertensão e diabetes; mulher, 67, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e obesidade; mulher, 68, de Nossa Senhora do Socorro, com doença cardiovascular crônica, diabetes e hipertensão; homem, 64, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; homem, 77, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; mulher, 77, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; mulher, 44, de Nossa Senhora da Glória, com diabetes; mulher, 74, de Aracaju, com hipertensão, diabetes, obesidade, cardiopatia e doença pulmonar obstrutiva crônica; mulher, 64, de Aracaju, com hipertensão; mulher, 74, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica e diabetes.

Foram realizados 337.480 exames e 177.623 foram negativados. Estão internados 677 pacientes, sendo que no serviço público são 157 em leitos e UTI (adulto), quatro na UTI neonatal/ pediatria e 140 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 301. Já nos leitos do serviço privado estão internados 155 pessoas na UTI adulta, sete na UTI neonatal/ pediatria e 214 em leitos clínicos, totalizando 376. São investigados mais 15 óbitos. Ainda aguardam resultados 4.389 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 92.630 mil doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 89.547. Referente à segunda dose, foram distribuídas 35.377, sendo aplicadas 31.944 doses.