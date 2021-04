Sergipe registrou 1.098 casos e 25 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste sábado, 10, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.098 casos e 25 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 183.112 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 3.744 morreram. Até o momento, 168.961 pacientes foram curados.

As 25 mortes foram: Um homem, 70 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 58 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 61 anos, de São Cristóvão, com hipertensão e doença obstrutiva crônica; uma mulher, 79 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão; uma mulher, 65 anos, de Capela, sem comorbidade; um homem, 33 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 71 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 61 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 48 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 46 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; um homem, 59 anos, de Areia Branca, com neoplasia; um homem, 72 anos, de Carira, com hipertensão; um homem, 89 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 50 anos, de Ribeirópolis, com hipertensão; uma mulher, 63 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 46 anos, de Boquim, sem comorbidade; um homem, 80 anos, de Cristinápolis, sem comorbidade; um homem, 25 anos, de Umbaúba, sem comorbidade; um homem, 72 anos, da Barra dos Coqueiros, com hipertensão; uma mulher, 81 anos, de Umbaúba, com hipertensão; um homem, 44 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 66 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 41 anos, de Porto da Folha, com diabetes; uma mulher, 70 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 66 anos, de Tomar do Geru, sem comorbidade.

Foram realizados 389.055 exames e 205.943 foram negativados. Estão internados 831 pacientes, sendo que no serviço público são 203 em leitos de UTI (adulto), sete na UTI neonatal/ pediatria e 203 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 413. Já nos leitos do serviço privado estão internados 168 pessoas na UTI adulta, um na UTI neonatal/ pediatria e 249 em leitos clínicos, totalizando 418. São investigados mais 15 óbitos. Ainda aguardam resultados 3.176 exames coletados.

➡️Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 267.686 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 238.912. Referente à segunda dose, foram distribuídas 160.251, sendo aplicadas 64.115 doses.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br

#SergipeContraOCoronavírus

#VaiPassar

#EviteAglomerações

#UseMáscara

#LaveAsMãos

#Transparência