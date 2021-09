Sergipe registrou 19 novos casos de Covid-19

As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe, mostram que na rede pública 29 pessoas estão internadas em Unidades intensivas em consequência da Covid-19, com taxa de ocupação de 14,7%. Na rede privada são 14 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, e a taxa de ocupação de UTIs é de 23,3%.