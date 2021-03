Sergipe registrou 195 novos casos de Covid-19 ontem

As 16 mortes foram: mulher, 73 anos, de Aracaju, com neoplasia, hipertensão e diabetes; mulher, 42 anos, de Aracaju, hipertensão e diabetes; homem, 77 anos, de Aracaju, sem comorbidade; mulher, 65 anos de Aracaju, com hipertensão e diabetes; mulher, 56 anos, de Aracaju, com hipertensão; homem, 50 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; mulher, 84 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; homem, 83 anos, de Aracaju, com neoplasia e insuficiência renal aguda; homem, 51 anos, de Riachão do Dantas, sem comorbidade; mulher, 63 anos, de Ribeirópolis, com hipertensão e diabetes; mulher, 47 anos, de Muribeca, com diabetes; homem, 61 anos, de Aracaju, com Parkinson; mulher, 69 anos, de Itabaiana, com hipertensão e obesidade; mulher, 74 anos, de Itabaiana, com doença neurológica crônica; mulher, 74 anos, de Nossa Senhora da Glória, com hipertensão, obesidade e doença arterial obstrutiva periférica; mulher, 74 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes.