Sergipe registrou 364 novos casos de Covid

As sete mortes foram: um homem, 83 anos, de Aracaju, com diabetes, doença cardiovascular crônica e doença renal crônica; uma mulher, 71 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 63 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 56 anos, de Nossas Senhora do Socorro, com cardiopatia; um homem, 81 anos, de Siriri, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 92 anos, de Aracaju, com hipertensão e doença renal crônica; um homem, 61 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes.