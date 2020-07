Sergipe registrou 37.631 casos de Covid e 984 óbitos

A SES divulga neste domingo o boletim do coronavírus, com 1.589 casos e 2 óbitos registrados hoje. Em Sergipe, 37.631 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 984 morreram. Mais 28 óbitos em investigação, de dias anteriores, foram confirmados. Dos casos confirmados, 1.219 correspondem a exames realizados de 02 a 07 de julho, foram processados pela Fiocruz. Houve exclusão de duplicidades em quatro casos de Siriri.

Onze mortes são de Aracaju, sendo cinco homens: 47 anos, com Diabetes Mellitus (DM), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e fibromialgia; 70, com obesidade e doença pulmonar obstrutiva crônica; 74, com DM e HAS; 74, com doença renal crônica, DM, HAS e cardiopatia; 59, com obesidade, DM e HAS. As mulheres são seis: com 88, com hipertensão e cardiopatia; 84, com HAS; 45, com neoplasia; 84, 87 e 88, com HAS e DM.

De N. Sra. do Socorro, quatro: três homens, de 51 e 75, sem comorbidades e 94, com Alzheimer; a mulher possui 79, com hipertensão, diabetes e cardiopatia. Em Itabaiana, duas mortes: mulher, 49, sem comorbidades; e homem, 59, com HAS e insuficiência renal aguda. Em São Cristóvão, três: mulheres de 74, com HAS e obesidade, e 90, com HAS e cardiopatia; e homem, 83, com HAS e DM. De Nossa Senhora da Glória, um homem, 73 anos, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; e mulher, 77, com HAS. De Lagarto, dois homens: 37, sem comorbidades; e 70, com HAS e neoplasia.

Em Maruim, homem, 83, sem comorbidades. De Indiaroba, mulher, 52, com doença renal crônica. De Carira, duas mulheres, de 32 anos, com obesidade e 85, sem comorbidades. De Cedro de São João, mulher, 63, com HAS, cardiopatia e obesidade. De Riachão do Dantas, homem, 77, com DM.

São 23.439 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 68.923 exames e 31.292 negativados. Estão internados 733 pacientes, sendo 286 em leitos de UTI (154 na rede pública, sendo 151 adultas e 3 pediátricas; e 132 na rede privada, sendo 128 adultas e 4 pediátricas) e 447 em leitos clínicos (248 na rede pública e 199 na rede privada). São investigados mais 16 óbitos. Ainda aguardam resultado 2.890 exames coletados.

