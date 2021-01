Sergipe registrou 440 novos casos de Covid-19 e dez óbitos

As 10 mortes foram: uma mulher, 89 anos, de Aracaju, com diabetes; uma mulher, 69 anos, de Feira Nova, hipertensão e asma; um homem, 26 anos, Maruim, sem comorbidade; um homem, 57 anos, de General Maynard, com hipertensão e diabetes; um homem, 51 anos, Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 79 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 83 anos, de Estância, sem comorbidade; um homem, 61 anos, de Tobias Barreto, sem comorbidade; uma mulher, 50 anos, de Aracaju, com hipertensão e neoplasia; um homem, 64 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica.