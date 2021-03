Sergipe registrou 440 novos casos e três óbitos no último domingo

As 21 mortes foram: uma mulher, 31 anos, da Barra dos Coqueiros, com obesidade e cardiopatia; uma mulher, 58 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; um homem, 68 anos, de Canindé do São Francisco, sem comorbidade; uma mulher, 71 anos, de Itaporanga d’Ajuda, com hipertensão e diabetes; um homem, 68 anos, de Aracaju, com hipertensão e tabagismo; um homem, 76 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 65 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica; um homem, 70 anos, de São Cristóvão, com hipertensão; um homem, 64 anos, de Aracaju, com diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica; uma mulher, 63 anos, de Monte Alegre, com hipertensão e diabetes; um homem, 66 anos, de Aracaju, com hipertensão e obesidade; um homem, 66 anos, de Propriá, com hipertensão e ex tabagista; um homem, 51 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 70 anos, de Nossa Senhora da Glória, com asma; um homem, 77 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 58 anos, de Aracaju, hipertensão, cardiopatia, diabetes, obesidade; um homem, 57 anos, de Aracaju, com diabetes; uma mulher, 57 anos, de Aracaju, com hipertensão e insuficiência renal crônica; um homem, 72 anos, de Porto da Folha, sem comorbidade; uma mulher, 79 anos, de Aracaju, com Alzheimer; uma mulher, 45 anos, de Aracaju, com hipertensão e lupus.