Sergipe registrou 499 novos casos e mais um óbito

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta-feira, 11, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 499 casos e mais um óbito nesta quinta, com cinco mortes que estavam em investigação e foram confirmadas.

As seis mortes foram: um homem, 74 anos, de Aracaju, com neoplasia; uma mulher, 75 anos, de Boquim, com hipertensão, diabetes e Alzheimer; um homem, 85 anos, de Muribeca, com diabetes; um homem, 59 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma criança do sexo masculino, 7 meses, de Salgado, com hidrocefalia; um homem, 79 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e obesidade.