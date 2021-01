Sergipe registrou 553 novos casos uma morte na última quarta

As nove mortes foram: um homem, 70 anos, de Gararu, com cardiopatia; um homem, 78 anos, Areia Branca, sem comorbidade; uma mulher, 98 anos, de São Domingos, sem comorbidade; uma criança do sexo masculino, 8 anos, de Porto da Folha, com doença hematológica crônica; uma mulher, 60 anos, de Tobias Barreto, sem comorbidade; uma crianças do sexo masculino, seis meses, de Ilha das Flores, sem comorbidade; uma mulher, 50 anos, de Aracaju, hepatopatia crônica; uma mulher, 68 anos, de Aracaju, com hipertensão, doença renal crônica e obesidade; um homem, 63 anos, de Aracaju, com hipertensão e neoplasia.