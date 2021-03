Sergipe registrou 597 novos casos de Covid-19

As 14 mortes foram: uma mulher, 38 anos, de Itaporanga, com etilismo e tabagismo; uma criança do sexo masculino, dois anos, de Poço Redondo, sem comorbidade; um homem, de 82 anos, de Tobias Barreto, sem comorbidade; um homem, 81 anos, de Santa Rosa de Lima, com hipertensão e cardiopatia; uma mulher, 80 anos, da Barra dos Coqueiros, sem comorbidade; uma mulher, 77 anos, de Laranjeiras, sem comorbidade; uma mulher, 65 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 92 anos, de Aracaju, com diabetes; um homem, 93 anos, de Aracaju, com diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica; um homem, 58 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 47 anos, de Graccho Cardoso, com hipertensão; uma mulher, 91 anos, de Maruim, com doença cardiovascular crônica e diabetes; um homem, 69 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 88 anos, de Aracaju, com neoplasia e diabetes.