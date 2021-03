Sergipe registrou 619 novos casos de Covid-19

As oito mortes foram: uma mulher, 38 anos, de Aracaju, puérpera; um homem, 76 anos, de Simão Dias, sem comorbidade; um homem, 47 anos, de Aracaju, com diabetes; uma mulher, 66 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 82 anos, de Aracaju, com neoplasia e hipertensão; uma mulher, 76 anos, de Aracaju, com diabetes; uma mulher, 76 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com pneumopatia crônica e diabetes; um homem, 59 anos, de Aracaju, com hipertensão.