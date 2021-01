Sergipe registrou 666 novos casos de Covid e nenhum novo óbito

As 12 mortes foram: uma mulher, 79 anos, Simão Dias, com doença renal crônica; uma mulher, 54 anos, de Simão Dias, sem comorbidade; um homem, 62 anos, de Feira Nova, sem comorbidade; um homem, 51 anos, de Santa Luzia do Itanhi, portadora do Vírus HIV; uma mulher, 74 anos, de Aracaju, com Neoplasia; uma crianças, um ano, sexo masculino, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 76 anos, de Aracaju, com hispertensão e diabetes; um homem, 68 anos, de Aracaju, com hipertensãoo, diabetes e obesidade; um, homem, 66 anos, de Ribeiropolis, sem comorbidade; um homem, 47 anos, Aracaju, portador do virus HIV; uma mulher, 80 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, de 74 anos, de Lagarto, com Neoplasia e hipertensão.