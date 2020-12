Sergipe registrou 803 novos casos de covid-19 ontem

As sete mortes foram: mulher, 80 anos, de Aquidabã, com hipertensão e diabetes; homem, 83 anos, morador de Aracaju, com hipertensão; mulher, 92 anos, também de Aracaju, com hipertensão e Alzheimer; mulher, 30 anos, de Lagarto, portadora do vírus HIV e lesão renal aguda; mulher, 86 anos, de Neópolis, com diabetes; mulher, 55 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com doença renal crônica; mulher, 71 anos, de Propriá, com hipertensão, diabetes e cardiopatia.