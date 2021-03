Sergipe registrou 877 novos casos e 24 óbitos

A SES divulga o boletim epidemiológico do coronavírus, com 877 casos e 24 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em SE, 163.528 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 3.234 morreram. Até o momento, 151.724 pacientes foram curados.

As 24 mortes foram: homem, 50, de Aracaju, sem comorbidade; mulher, 58, de Aracaju, com doença neurológica crônica, obesidade e doença cardiovascular crônica; homem, 63, de Aracaju, sem comorbidade; mulher, 68, de Própria, com hipertensão e pós operatório há cinco dias; mulher, 75, de N. Sra. do Socorro, com diabetes; mulher, 74, de Aquidabã, com hipertensão e diabetes; mulher, 81, de Poço Verde, com hipertensão; homem, 44, de N. Sra. do Socorro, sem comorbidade; mulher, 57, de N. Sra. do Socorro, com obesidade e AVC; homem, 72, de N. Sra. do Socorro, sem comorbidade; mulher, 62, de Poço Verde, com obesidade; homem, 65, de Simão Dias, sem comorbidade; mulher, 52, de Aracaju, com hipertensão; homem, 45, de Carira, com obesidade; mulher, 71, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; mulher, 68, de Aracaju, com doença hematológica crônica; homem, 87, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e doença renal crônica; homem, 36, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; mulher, 72, de Canindé do São Francisco, com hipertensão e diabetes; homem, 36, de Aracaju, sem comorbidade; mulher, 73, de Poço Verde, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; homem, 35, de Salgado, com obesidade; mulher, 71, de Aracaju, com hepatopatia; mulher, 74, de Simão Dias, com doença cardiovascular crônica.

Foram realizados 346.186 exames e 182.658 foram negativados. Estão internados 732 pacientes, sendo que no serviço público são 167 em leitos e UTI (adulto), cinco na UTI neonatal/ pediatria e 177 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 349. Já nos leitos do serviço privado estão internados 156 pessoas na UTI adulta, 10 na UTI neonatal/ pediatria e 217 em leitos clínicos, totalizando 383. São investigados mais 14 óbitos. Ainda aguardam resultados 3.616 exames.

A SES já distribuiu 107.920 mil doses da primeira remessa, destas foram aplicadas 102.364. Referente à segunda dose, foram distribuídas 35.304, sendo aplicadas 34.748.