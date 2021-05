Sergipe registrou 923 casos de covid na última quinta-feira

As 29 mortes foram: uma mulher, 86 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica; um homem, 77 anos, de Lagarto, com hipertensão, e ex tabagista; um homem, 61 anos, de Aracaju, com diabetes e hipertensão; um homem, 55 anos, Nossa Senhora do Socorro, com pneumopatia crônica; uma mulher, 80 anos, de Riachão do Dantas, com doença cardiovascular crônica e etilismo; um homem, 68 anos, de Lagarto, com doença renal crônica; uma mulher, 61 anos, de Lagarto, sem comorbidade; um homem, 70 anos, de Lagarto, com hipertensão; uma mulher, 94 anos, de Lagarto, com diabetes e hipertensão; um homem, 68 anos, de Lagarto, sem comorbidade; uma mulher, 67 anos, de Lagarto, sem comorbidade; um homem, 63 anos, de Salgado, sem comorbidade; uma mulher, 80 anos, de Tobias Barreto, sem comorbidade; um homem, 55 anos, de Itabaianinha, com etilismo; uma mulher, 40 anos, de Campo do Brito, com hipertensão; um homem, 84 anos, de Itabaiana, ex tabagista; uma mulher, 46 anos, de Itabaianinha, com hipertensão; um homem, 63 anos, de Aracaju, com hipertensão e ex tabagista; um homem, 58 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma criança do sexo feminino, sete anos, de Nossa Senhora da Glória, com doença neuromuscular; uma mulher, 45 anos, de Japoatã, sem comorbidade; uma mulher, 62 anos, de Moita Bonita, sem comorbidade; uma mulher, 51 anos, de Pacatuba, sem comorbidade; uma mulher, 44 anos, de Nossa Senhora do Socorro; com obesidade; uma mulher, 59 anos, de Boquim, com hipertensão; um homem, 102 anos, de Tomar do Geru, sem comorbidade; um homem, 39 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão, diabetes e obesidade; um homem, 71 anos, de Aracaju, com diabetes e hipertensão; um homem, 58 anos, de Itabaiana, com diabetes e hipertensão.