Sergipe segue diminuindo casos de Coronavírus

Duas mortes são de Aracaju, ambas de homens: de 61 anos, com hipertensão e diabetes; e de 84 anos, com doenças cardiovascular e neurológica crônicas. Os demais óbitos são: mulher, 22 anos, de Aquidabã, com cardiopatia; homens, de 79 anos, com doenças cardiovascular, hepática crônica e renal crônica, e 66 anos, com diabetes, hipertensão e cardiopatia, ambos de Itaporanga; mulher, 48 anos, de Moita Bonita, com doença cardiovascular crônica; e homem, 78 anos, de Japaratuba, com hipertensão.