Sergipe volta a registra mais de mil novos casos de Covid-19 em um dia

As 11 mortes foram: uma mulher, 81 anos, de Santana do São Francisco, com hipertensão e diabetes; um homem, 71 anos, de Umbaúba, sem comorbidade; uma mulher, 24 anos, de Lagarto, com cardiopatia, puérpera; um homem, 65 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 54 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão, diabetes e obesidade; um homem, 75 anos, de Itabaiana, sem comorbidade; uma mulher, 74 anos, de Aracaju, com doença hematológica; uma mulher, 61 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 60 anos, de Cristinápolis, com doença cardiovascular crônica e diabetes; um homem, 81 anos, de São Francisco, com doença cardiovascular; uma mulher, 46 anos, de Itaporanga D’Ajuda, com cardiopatia e hipertensão.