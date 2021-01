Sergipe volta a registrar mais de 1.200 casos de Covid em um dia

As 10 mortes foram: uma mulher, 62 anos, Muribeca, com diabetes; uma mulher, 66 anos, de Siriri, com cardiopatia, obesidade e hipertensão; um homem, 49, de São Domingos, portador do vírus HIV e com Insuficiência renal aguda; um homem, 72 anos, de Gararu, com Neoplasia; um homem, 81 anos, de Aracaju, com hipertensão e cardiopatia; um homem, 69 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 52 anos, de Aracaju, com asma e diabetes; um homem, 74 anos, de Propriá, sem comorbidade; um homem, 82 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 74 anos, de Estância, sem comorbidade.