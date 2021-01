Sergipe volta a registrar mais de 1mil novos casos de Covid

As oito mortes foram: um homem, 78 anos, de Itabaianinha, com diabetes; um homem, 69 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular; um homem, 60 anos, de Aracaju com cardiopatia; uma mulher, 31 anos, de Capela, com imunodeficiência; um homem, 67 anos, de Estância, com doença renal crônica; uma mulher, 70 anos, de Carira, sem comorbidade; um homem, 43 anos, de Itabaiana, com hepatopatia; um homem, 65 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com obesidade e doença cardiovascular.