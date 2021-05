SERTANEJO FELIZ: O inverno chegou

De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS), o estado segue com circulação nebulosa de densidade alta, caracterizando tempo nublado e possibilidade de chuvas em todos os territórios, maior velocidade dos ventos e redução das temperaturas.

Segundo o meteorologista da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Overland Amaral, a partir de agora essas ocorrências serão frequentes. “Desse período até o mês de agosto, as características da estação de inverno serão predominantes e terão continuidade ao longo dos próximos dias de forma intercalada, mantendo o tempo nublado e sempre chuvoso nos períodos da tarde, noite e madrugada, até o amanhecer, associado também à queda de temperaturas e rajadas de ventos”, destaca.

De acordo o meteorologista, essas condições se dão pela interação dos sistemas de chuvas que atuam no Leste e Nordeste do Brasil, no período entre maio e julho. “Esses fenômenos ocorrem especialmente por conta das frentes frias que chegam pela costa leste da Bahia e atingem Sergipe e Alagoas, e que têm contribuição significativa de chuvas associados aos sistemas de ondas do Leste que nascem sobre o oceano. Os dois sistemas devem perdurar hoje, amanhã e posteriormente, dando lugar às frentes frias. A presença do sistemas Sul trazem três fatores importantes: o índice de precipitação mais significativa, temperaturas amenas e intensificação dos ventos predominantes com sua velocidades maiores”, revela.

Previsão do tempo

Para a sexta-feira, 14, a previsão é de tempo predominantemente nublado durante todo o dia, com ocorrências de precipitações leves e distribuídas durante a manhã e a tarde ao longo de todos os territórios sergipanas. No sábado, 15, o tempo permanece predominantemente nublado, com ocorrências de precipitações leves e distribuídas durante a madrugada, manhã, tarde e noite ao longo dos Territórios do Alto Sertão, Baixo São Francisco, Centro Sul Sergipano e Grande Aracaju. Já no domingo, 16, o tempo permanece nublado, com ocorrências de precipitações leves e distribuídas durante a madrugada e pela manhã em todo o Estado.

ASN