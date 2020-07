Serviço de Verificação de Óbitos amplia funcionamento para 24h

O Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) unidade gerida pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) é responsável pela emissão de Declaração de Óbitos de mortes naturais que ocorrem em casa, sem assistência médica, cujo médico assistente não tenha a possibilidade de atestar, além de outros, ocorridos em situação de transferência médica móvel feito por ambulâncias e o SAMU.

Devido à pandemia de coronavírus a gestão da Fundação realizou adequações na estrutura administrativa com a finalidade de estender o funcionamento para 24 horas e receber os óbitos sob suspeita de contaminação do vírus. Das 7h às 22h, o plantão técnico realiza o recebimento e liberação de óbitos naturais. Após as 22h, o plantão administrativo será apenas para recolhimento e guarda de óbitos.

“Os óbitos suspeitos de Covid-19, só serão liberados até as 16h, mediante o fato que os cemitérios não funcionam a noite. Neste caso a liberação será a partir das 7 horas do dia seguinte”, detalha Patrícia Ribeiro, gestora do SVO.

Para ampliação do horário e seguido normas sanitárias de contingência de propagação do vírus, a instituição firmou contrato com a empresa MWG Indústria, Comércio e Prestação de Serviços Ltda, por um período de seis meses com valor global de 72.000,00, para aluguel de um container que funciona como necrotério refrigerado a 0°C. O equipamento será utilizado para guarda temporária de óbitos oriundos no período de pandemia, principalmente à noite, bem como aqueles em trânsito.

O SVO cumpre os protocolos do Manual de Manejo de corpos no contexto da Covid-19 do Ministério da Saúde (MS) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Organização Mundial de Saúde OMS). O referido documento normatiza os procedimentos no preparo das urnas para sepultamento, o processo de higienização, acondicionamento e isolamento.

Serviço

Visando o bem estar de funcionários e familiares que procuram o serviço, a unidade passou por melhorias como pintura, reorganização do ambiente de atendimento interno e reforma com adequação dos repousos. Também está em andamento na Secretaria de Estado da Saúde (SES) estudos para reforma predial completa, mas que, devido à pandemia, está temporariamente suspenso, pois o serviço não pode parar.

SES