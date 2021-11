Servidor público é investigado por ser imunizado cinco vezes consecutivas em cidades diferentes

- Advertisement -

Um servidor público lotado no município de Aquidabã, está sendo investigado de ter sido imunizado cinco vezes consecutivas. As informações são de que ele teve acesso ao imunizante nos cinco municípios, entre eles Aracaju.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Civil identificou o caso de um homem, profissional da área de saúde, que foi vacinado com cinco doses do imunizante contra a Covid-19. O caso foi identificado na cidade de Aquidabã.

De acordo com as informações policiais, o homem tomou as doses da vacina em cidades diferentes e a falha foi identificada na cidade de Aquidabã. A Secretária de Saúde do município identificou o caso e comunicou ao Ministério Público.

Ainda segundo a SSP, o Ministério Público notificou a delegacia, foi feito o registro do boletim de ocorrência e um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Aquidabã.

- Advertisement -

Em Aquidabã, o homem apresentou o endereço da casa dos pais, com outro número. Após a continuidade das diligências, foi encontrado o verdadeiro endereço dos familiares do homem, assim como foi identificado o endereço dele em Aracaju, onde reside.

Por fim, a Polícia Civil informou que segue investigando o caso e os envolvidos serão intimados para prestar esclarecimentos e para que ocorra a elucidação do caso.

Com informações da SSP