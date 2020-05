SES confirma mais duas mortes por Covid, número de óbitos sobe para 25

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou nesta quinta-feira, 7, mais dois óbitos por Covid-19. Trata-se de um idoso com 84 anos residente em Frei Paulo, e uma idosa de 95 anos, de São Cristóvão. Ambos tinham comorbidades.

Com estes, sobe para 25 o número de óbitos pela doença em Sergipe. O idoso de 84 anos estava internado desde o dia 29 de abril no Hospital Cirurgia. O resultado do exame saiu no dia 1° de maio e nesta quarta-feira, 6, ele veio a óbito. O idoso tinha hipertensão arterial sistêmica.

A idosa veio a óbito nesta quinta-feira, 7. Ela estava internada em um hospital da rede privada desde o dia 30 de abril. Foram feitas coletas de amostras e enviadas ao Laboratório Central de Análises Clínicas de Sergipe (Lacen) e o resultado saiu no dia 2 de maio. Ela tinha Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e Cardiopatia.

