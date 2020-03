SES confirma sétimo caso de coronavírus no estado

Segundo a SES, o exame deu positivo para uma mulher de 36 anos de Propriá, que teve contato com um caso confirmado no mesmo município. Ela está em isolamento domiciliar e está clinicamente bem.

Os outros casos são: uma mulher de 44 anos, que estava na lista de passageiros de um voo com casos suspeitos; uma mulher de 36 anos que veio da Espanha, e foi o primeiro caso registrado do estado, um homem de 41 anos, que retornou da Espanha; um homem, de 60 anos, com histórico de viagem para Brasília; uma mulher, de 31 anos, que veio dos Estados Unidos e teve contato com caso confirmado e um homem, de 34 anos, que teve contato com paciente de São Paulo.

Informações do G1/SE