SES registra 1.111 casos de Covid-19 e mais cinco óbitos nesta quarta

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 26, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.111 casos, cinco óbitos nesta quarta e 22 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 228.770 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 4.980 morreram. Até o momento, 208.146 pacientes foram curados.

As 27 mortes foram: um homem, 48 anos, de Itabaiana, sem comorbidade; uma mulher, 68 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 37 anos, de Capela, sem comorbidade; um homem, 75 anos, de Lagarto, com hipertensão; um homem, 31 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 37 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 67 anos, da Barra dos Coqueiros, com hipertensão e diabetes; um homem, 79 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 61 anos, de Itabaiana, sem comorbidade; uma mulher, 64 anos, de Nossa Senhora das Dores, com hipertensão e diabetes; um homem, 50 anos, de Salgado, sem comorbidade; um homem, 81 anos, de Boquim, com diabetes; uma mulher, 58 anos, de Boquim, com diabetes; uma mulher, 51 anos, de Boquim, sem comorbidade; uma mulher, 43 anos, de Aracaju, com neoplasia; uma mulher, 46 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 42 anos, de Muribeca, com hipertensão; um homem, 51 anos, de Aracaju, com hipertensão e obesidade; um homem, 70 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e doença renal crônica; um homem, 57 anos, de Aracaju, com hipertensão e obesidade; um homem, 52 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 75 anos, de Itabaianinha, com hipertensão, diabetes e obesidade; um homem, 38 anos, de Estância, com etilismo crônico; uma mulher, 47 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 57 anos, de Japaratuba, sem comorbidade; uma mulher, 73 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 86 anos, de Macambira, sem comorbidade.

Foram realizados 473.956 exames e 245.186 foram negativados. Estão internados 809 pacientes, sendo que no serviço público são 226 em leitos de UTI (adulto), sete na UTI neonatal/ pediatria e 214 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 447. Já nos leitos do serviço privado estão internados 164 pessoas na UTI adulta, um na UTI neonatal/ pediatria e 197 em leitos clínicos, totalizando 362. São investigados mais seis óbitos. Ainda aguardam resultados 3.096 exames coletados.

*Vacinação*

A Secretaria já distribuiu o total de 494.759 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 435.347. Referente à segunda dose, foram distribuídas 264.616, sendo aplicadas 190.692 doses.

_Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br._