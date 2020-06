SES registra 1.411 novos casos de Covid-19 e mais 26 mortes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste sábado, 27, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.411 novos casos e 26 óbitos. Em Sergipe, 23.319 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 605 morreram. Entre os novos casos, 975 correspondem a exames realizados entre 18 e 22 de junho, que foram processados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

Nove mortes são da capital, sendo cinco homens: 87, sem comorbidades; 64, com hipertensão; criança de um mês, com doenças cromossômicas; 79, com diabetes e hipertensão; 32, sem comorbidades. As mulheres são: 59, com diabetes; 38, com obesidade; 51, sem comorbidades; 90, com hipertensão, cardiopatia, hipotireoidismo.

No interior, houve as seguintes mortes, todas mulheres: 61, de Lagarto, sem comorbidades; 40, da Barra dos Coqueiros, com hipertensão, diabetes e doença renal crônica; 79, residente de Malhador, com hipertensão; 74, de Carira, com hipertensão; 74, de Areia Branca, sem comorbidades; 77, de Cristinápolis, sem comorbidades; 84, de Neópolis, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; e 65, e Canindé de São Francisco, com cardiopatia.

Ocorreram as mortes ainda de: homem, 32, morador de Nossa Senhora das Dores, com obesidade; homem, 79, de Aquidabã, com diabetes.

Em Estância, duas mulheres: 79, com diabetes e hipertensão; e 86, sem comorbidades. Itaporanga também registrou duas mortes: homem, 69, com diabetes; e mulher, 49, com diabetes e obesidade. Em São Cristóvão, mais três, sendo duas mulheres, de 76 anos, com hipertensão e transtorno psiquiátrico, e 74 anos, com alzheimer; e um homem, de 36 anos, sem comorbidades.

São 8.115 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 47.563 exames e 24.244 foram negativados. Estão internados 609 pacientes, sendo 248 em leitos de UTI (125 na rede pública, sendo 119 adultas e 6 pediátricas; e 123 na rede privada, sendo 121 adultas e 2 pediátricas) e 361 em leitos clínicos (231 na rede pública e 130 na rede privada). São investigados mais 14 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.