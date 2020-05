SES registra 208 novos casos de Covid-19 e mais quatro óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo, 17, o boletim epidemiológo do novo coronavírus (Covid-19) com 208 novos casos da doença, sendo 73 do inquérito sorológico realizado pela UFS em Itabaianinha. Sergipe passa a ter 3.343 pessoas infectadas. Foram registrados mais quatro óbitos, sendo três homens e uma mulher.

Os homens são todos de Aracaju: 76 anos, com neoplasia; 79 anos com diabetes; e 95 anos de idade com DPOC, diabetes e cardiopatia. A mulher tinha 81 anos e era residente do município de São Cristóvão. Ela tinha hipertensão e obesidade. O Estado passa a ter 57 óbitos por Covid-19.

Estão sendo investigados mais 14 óbitos, sendo cinco homens, oito mulheres e uma criança de seis meses. São 1.073 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 8.662 exames e 5.318 foram negativados. Estão internados 165 pacientes, sendo 82 em leitos de UTI (34 na rede privada e 48 na rede pública) e 83 em leitos clínicos (28 na rede privada e 55 na rede pública).

SES