SES registra 223 novos casos de Covid-19 e mais dois óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira, 18, o boletim epidemiológo do novo coronavírus (Covid-19) com 223 novos casos da doença, com isso Sergipe passa a ter 3.566 pessoas infectadas. Foram registrados dois óbitos: duas mulheres, uma de 86 anos de Aracaju, que tinha diabetes, hipertensão e doença arterial obstrutiva periférica; e outra de 59 anos de Umbaúba.

Estão em investigação 21 óbitos. São 1.213 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 9.409 exames e 5.843 foram negativados. Estão internados 176 pacientes, sendo 87 em leitos de UTI (35 na rede privada e 52 na rede pública) e 89 em leitos clínicos (23 na rede privada e 66 na rede pública). O Estado passa a ter 59 óbitos por Covid-19.

SES