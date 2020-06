SES registra 395 novos casos de Covid-19 e mais dez mortes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste sábado, 6, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 395 novos casos registrados e mais dez mortes. Sergipe passa a ter 8.972 pessoas infectadas e 208 óbitos.

Entre as dez vítimas, quatro são de Aracaju: um homem de 38 anos, sem comorbidades; uma senhora de 61 anos, com hipertensão arterial sistêmica; outra idosa, de 69 anos, com diabetes mellitus, hipertensão e cardiopatia; e um bebê prematuro com 12 dias de vida. Em Nossa Senhora do Socorro, são três casos: uma idosa de 86 anos, sem comorbidades; uma mulher de 67 anos, diabética; um homem de 100 anos, sem comorbidades.

Em São Cristóvão, faleceu um idoso, desta vez com 65 anos, sem comorbidades. Há ainda mais dois óbitos: um senhor de 57 anos, com hipertensão e hepatopatia, da cidade de Itabaiana; e uma mulher, de 70 anos, moradora de Indiaroba, com hipertensão.

São 4.435 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 23.855 exames e 14.883 foram negativados. Estão internados 383 pacientes, sendo 162 em leitos de UTI (87 na rede pública e 75 na rede privada) e 221 em leitos clínicos (139 na rede pública e 82 na rede privada). São investigados mais 25 óbitos.

SES