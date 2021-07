SES registra 585 casos, três óbitos nesta sexta-feira e 15 mortes que estavam em investigação

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta, 02, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 585 casos, três óbitos nesta sexta-feira e 15 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 264.798 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.732 morreram. Até o momento, 247.334 pacientes foram curados.

As 18 mortes foram: um homem, 81 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes, cardiopatia e neoplasia; um homem, 81 anos, de Gararu, com tabagismo; um homem, 51 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 66 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; um homem, 65 anos, de Estância, com hipertensão, diabetes e tabagismo; um homem, 40 anos, de Aracaju, com obesidade; uma mulher, 54 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 81 anos, de Cedro de São João, com hipertensão e diabetes; um homem, 72 anos, de Aracaju, com cardiopatia e diabetes; um homem, 52 anos, de Frei Paulo, com sequelas de acidente vascular encefálico; uma mulher, 57 anos, de Riachuelo, sem comorbidade; um homem, 46 anos, de Aracaju, com neoplasia; um homem, 62 anos, de Aracaju, com hipertensão e cardiopatia; uma mulher, 81 anos, de Porto da Folha, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 55 anos, de Riachão do Dantas, sem comorbidade; uma mulher, 56 anos, de Pinhão, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 56 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 52 anos, de Tobias Barreto, com hipertensão e diabetes.

Foram realizados 544.111 exames e 279.313 foram negativados. Estão internados 469 pacientes, sendo que no serviço público são 160 em leitos de UTI (adulto), seis na UTI neonatal/pediatria e 126 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 292. Já nos leitos do serviço privado estão internados 106 pessoas na UTI adulta, um na UTI neonatal/ pediatria e 70 em leitos clínicos, totalizando 177. São investigados mais três óbitos. Ainda aguardam resultados 1.016 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 853.112 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 794.973. Referente à segunda dose, foram distribuídas 328.913, sendo aplicadas 246.563 doses. Além disso, do total de 16.300 doses únicas distribuídas aos municípios, foram aplicadas 14.545.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br

