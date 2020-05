SES registra dois óbitos e 114 novos casos de Covid-19

Secretaria de Estado da Saúde registrou nesta quinta-feira, 30, mais dois óbitos por Covid-19 em Sergipe: um homem de 71 anos de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes e sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele deu entrada em um hospital da rede pública no dia 28 de abril e faleceu no mesmo dia. O resultado do teste saiu no dia 29.

O segundo caso foi uma mulher de 68 anos residente em Porto da Folha. Ela recebeu o resultado no dia 22 de abril e faleceu nesta quinta-feira, em seu domicílio. A idosa tinha diabetes e hipertensão. O Estado também registrou 114 novos casos, com quatro pessoas apresentando Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Aracaju tem 77 casos: 47 mulheres com idades variando de 19 a 88 anos e 30 homens de 11 meses a 73 anos de idade. Areia Branca tem um registro: um homem de 27 anos. Barra dos Coqueiros aparece com cinco casos: três homens, com idades de 26, 41 e 49 anos, e duas mulheres, com idades de 28 e 38 anos de idade. Carira tem o primeiro caso: homem, 83 anos de idade.

Estância tem mais nove casos: cinco mulheres com idades 17, 31, 36, 42 e 50, e quatro homens de 28, 38, 39 e 43. Itabaiana te um novo registro: uma mulher de 59 anos de idade. Lagarto tem um caso: mulher com 32 anos de idade. Macambira com o primeiro registro: uma mulher com 40 anos de idade.

Maruim registro de um caso: mulher com 41 anos de idade. Muribeca também tem registro de um caso: mulher com idade 47 anos de idade.

Nossa Senhora do Socorro aparece com seis casos: três mulheres com idades de 34, 37 e 56 e três homens com idades de 21, 33 e 71 anos. Santo Amaro das Brotas com registro de dois casos: mulher, 74 anos e homem com 32 anos de idade.

São Cristóvão tem cinco novos casos: três mulheres de 29, 33 e 40 anos de idade, e dois homens, 29 e 57 anos de idade. Simão Dias tem um registro de mulher com 103 anos de idade. Também tem um registro os municípios de Tobias Barreto (mulher, 70 anos de idade); e Tomar do Geru (mulher de 43 anos de idade).

Foram realizados 2.512 testes e 2.059 foram negativados. Estão internados 39 pacientes, sendo 14 em leitos de UTI (oito na rede privada e seis na rede pública) e 25 em leitos clínicos (nove na rede privada e 16 na rede pública). Continuam 45 pessoas curadas. São 14 óbitos por Covid-19 em Sergipe.

*Panorama Covid-19 em SE*

*Confirmados:* 453

Aracaju: 297

Areia Branca: 01

Estância: 32

N Sra do Socorro: 27

Itabaiana: 14

Itabaianinha: 09

São Cristóvão: 12

Lagarto: 08

Barra dos Coqueiros: 11

Simão Dias: 06

N Sra da Glória: 03

Itaporanga D’Ajuda: 03

Porto da Folha: 03

Propriá: 02

Pacatuba: 02

Indiaroba: 02

Capela: 01

Canindé de São Francisco: 01

Ribeirópolis: 01

Rosário do Catete: 01

Laranjeiras: 02

Tomar do Geru: 02

Maruim: 02

Cristinápolis: 01

Japoatã: 01

Umbaúba: 01

Aquidabã: 01

Santo Amaro: 03

Carira: 01

Macambira: 01

Tobias Barreto: 01

Muribeca: 01

*Negativados:* 2.059

*Receberam alta:* 45

*Óbitos:* 14

Aracaju: 07

Nossa Sra do Socorro: 02

Simão Dias: 01

Itabaianinha: 01

Porto da Folha: 01

Rosário do Catete: 01

Itaporanga D’Ajuda: 01

SES