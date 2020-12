Sesc apresenta 18 exposições no estado de São Paulo

O Sesc de São Paulo está com 18 exposições abertas no estado, nas unidades da capital, interior e litoral. No entanto, o público só poderá visitar as mostras de forma presencial mediante agendamento prévio online no site da instituição. A entrada é gratuita.

De acordo com o Sesc, para assegurar o distanciamento recomendado entre os visitantes, as vagas para sessões são limitadas e variam conforme a unidade, sempre respeitando o limite de até cinco pessoas a cada 100 metros quadrados. O uso de máscara é obrigatório durante todo período de permanência na unidade.

Entre os destaques, está a mostra Oficina Molina – Palatnik, no Sesc Avenida Paulista. A partir de obras do Acervo Sesc de Arte e de outras coleções, a primeira exposição de Abraham Palatnik (1928-2020), desde seu falecimento em maio deste ano, vítima da covid 19, reúne obras de sua autoria e propõe diálogo com a produção artística do Mestre Molina (1917-1998).

No interior de São Paulo, ocorre a 15ª edição da Bienal Naïfs do Brasil, realizada pelo Sesc São Paulo na unidade Piracicaba. Com curadoria de Ana Avelar e Renata Felinto, a Bienal reúne obras de 125 artistas de 21 estados brasileiros, além do Distrito Federal, e também conta com a participação das artistas convidadas Carmela Pereira, Leda Catunda, Raquel Trindade e Sonia Gomes.

No Sesc Rio Preto, a mostra PretAtitude – Emergências, Insurgências e Afirmações na Arte Afro-brasileira Contemporânea reúne trabalhos de artistas negros de diversas gerações, nomes consagrados e emergentes no circuito de arte brasileira. A curadoria é de Claudinei Roberto da Silva.

