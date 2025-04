Nesta sexta-feira (4), completam-se sete anos da morte do Capitão Manoel Oliveira Neto, conhecido como Capitão Oliveira, oficial da Polícia Militar de Sergipe, cuja trajetória foi marcada pela coragem, pelo combate à criminalidade e pelo comprometimento com a segurança pública. O caso, que gerou grande comoção em todo o estado, ainda desperta reflexões, homenagens e pedidos por respostas que nunca foram plenamente dadas.

Capitão Oliveira foi assassinado em 4 de abril de 2018, em circunstâncias que até hoje levantam questionamentos. Atuando de forma intensa no enfrentamento ao crime organizado no interior sergipano, o oficial se tornou conhecido pela postura firme e por não recuar diante de ameaças. Sua morte representou uma grande perda para a corporação e para a sociedade sergipana.

Natural de Porto da Folha, Oliveira era respeitado não apenas por seus colegas de farda, mas também por grande parte da população que o via como símbolo de justiça. Ao longo da carreira, conquistou reconhecimento por sua atuação direta no combate a grupos criminosos e pela aproximação com as comunidades onde serviu.

A memória do capitão segue viva. Anualmente, familiares, amigos e colegas promovem homenagens, relembrando o legado deixado por ele. Nas redes sociais, mensagens de saudade e pedidos por justiça voltaram a circular neste 4 de outubro.

“Capitão Oliveira não era apenas um policial. Era um ser humano íntegro, comprometido com a verdade e com a proteção dos mais vulneráveis. Sua história jamais será esquecida”, escreveu um amigo.

Apesar da repercussão na época e das investigações iniciadas, o caso permanece envolto em incertezas. O silêncio que se seguiu à sua morte contrasta com o barulho que Oliveira fazia em sua luta diária contra o crime.

A ausência de esclarecimentos concretos sobre os responsáveis pelo crime ainda gera indignação entre aqueles que esperam por justiça. A expectativa é que o caso seja relembrado não apenas como uma tragédia, mas como um ponto de partida para que mortes de agentes de segurança não fiquem impunes em Sergipe.

Capitão Oliveira tinha 36 anos quando foi morto. Era casado e deixou filhos pequenos. Sete anos depois, o seu nome continua sendo sinônimo de luta, bravura e dedicação ao povo sergipano.