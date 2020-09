Sete internos são transferidos da Cadeia Territorial de Socorro para outras unidades prisionais

Com o objetivo de manter a segurança das unidades prisionais do estado, sete internos foram transferidos da Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro para outros presídios de Sergipe. Nessa segunda-feira, 7, foram transferidos sete internos com o perfil de cooptação de outros para comportamentos inadequados ao funcionamento do sistema.

A diretora da unidade prisional, Andréa Fernanda, destacou que a transferência dos internos também está ligada às adequações do sistema prisional para a retomada das visitas, programadas para o próximo dia 14 de setembro. “Visto que em breve se retoma o ciclo de visitas, é uma forma de manter a segurança e o controle”, citou.

A operação teve o apoio do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope), aliado ao trabalho de inteligência da unidade prisional, sob supervisão e coordenação do Departamento do Sistema Prisional (Desipe), e participação do setor de transportes da Secretaria da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor (Sejuc).

“Fizemos a análise de dados e produção de conhecimento para a melhor distribuição dos internos de acordo com o perfil. É uma ação que já vem acontecendo desde o mês passado, com o trabalho de mapeamento dos internos, no sentido de manter o equilíbrio e a disciplina dentro das unidades prisionais”, concluiu.

SSP