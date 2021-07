SEUBTC | Resumo da Semana: Itaipu minerando bitcoin e o gatonet no PlayStation 4

Prestes a ser desativada, a usina hidrelétrica mais antiga do mundo se torna mais lucrativa graças ao bitcoin. A Hidrelétrica de Mechanicville, está em funcionamento graças a mineração de bticoin com geração de energia mais limpa, quem diria em!

“Podemos ganhar mais dinheiro com bitcoin do que vender eletricidade para a National Grid”, disse Jim Besha, CEO da corporação dona da usina em entrevista para o Times Union.

The world’s oldest source of renewable energy still in operation, Mechanicville Hydroelectric, is mining #bitcoin

Built in 1897, it was almost shut down recently due to profitability issues. #Bitcoin mining fixed that by giving the dam a reliable purchaser of its clean energy. pic.twitter.com/rSlKiuXOVY

