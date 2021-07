SEUBTC | Resumo da Semana: Rei do bitcoin é preso e lago vira banheira quente

A casa caiu para o “rei do bitcoin”

Em operação realizada na última segunda, 05/07 o Cláudio Oliveira foi preso pela polícia federal. O próprio Cláudio se intitulava “o rei do bitcoin”, ele chegou no mercado cripto com o Bitcoin Banco e logo após com a compra de algumas empresas do mercado cripto, porém indo contra os princípios do bitcoin. Durante o período ele e suas empresas foram bastante criticadas pela comunidade, na verdade teve até pessoas que se retrataram publicamente devido suas ameaças.

Com informações: Portal do Bitcoin

R$6 bilhões de ETH é transferido por baleia pagando R$3 de taxa

A baleia moveu o mercado, com endereço desconhecido uma baleia moveu exatos 600,00 ETH na Binance, a transação levou menos de 1 minuto.

Baleia como assim? Bom, esse é o termo dado a pessoas que detêm uma grande quantidade de criptomoeda, que ao movimentar uma quantidade tão alta assim pode levar o mercado para cima ou para baixo.

Confira o alerta da transação no twittwer publicado por wale_alert:

Com informações: Portal do bitcoin

Ethereum terá um nova oferta pela metade em Agosto

Com uma nova atualização que pede mudança na forma como paga aos moradores, essa atualização está prevista para ocorrer no bloco 12.965.000 sugestão feito pelo desenvolvedor Tim Beiko responsável pela de segurança em rede do Ethereum

Com informações: Portal do Bitcoin

Hackers pedem 70 milhões em bitcoin para descriptografar arquivos de empresa nos EUA

Em um novo ataque de ransomware afetou diversas empresas pelo mundo. Um dos alvos foi uma empresa de TI a Kaseya localizada na Flória (EUA), os hackers pedem nada mais que nada menos de 70 milhões em bitcoin para liberaram os sistemas da empresa que tem clientes espalhado pelo mundo, de acordo com o governo, o ataque pode ter partido por hackers russos do grupo REvil.

Com informações: Portal do Bitcoin

O processo milionário da Binance

A insatisfação por parte de clientes usuários da correta Binance, pode enfrentar um processo milionário. Isso porque um grupo de investidores de diversos países entrou com uma ação coletiva contra a empresa, segundo eles a própria Binance violou as regras de negociação de futuros. Outra questão citada pelo grupo é que a corretora não funciona adequadamente nos horários de pico ou em determinadas horas.

Com informações: Cripto Fácil

Universitário perde seus bitcoins após namorada exclui pastas em seu computador, mais cuidado ai cara

Pois é, a gente já viu quase tudo sobre criptos né! Mas hoje isso passou longe. O jovem “investidor” descobriu que sua namorada excluiu uma pasta chamada “bitcoin” em seu Macbook que continua acesso aos mesmos, agora ele tenta de tudo para recuperar os arquivos.

Quer uma dica? Ao entrar no mundo cripto invista primeiro em segurança, não sai por aí guardando seus backups e arquivos no computador.

Agora só nos resta aguardar pelos próximos capítulos.

Com informações: Isto é Dinheiro

Lagoa vira “banheira quente” com mineração de bitcoin em NY

É rapaz, como estamos num período muito frio, de acordo com moradores da região dos Finger Lakes, no interior do estado de Nova York, uma farm de mineração de bitcoin que usa uma usina elétrica movida a gás para alimentar mais de 8 mil máquinas está aquecendo o Seneca, que é um lago glacial de 12 mil anos, segundo eles a usina despeja água de até 42º direto na lago.

Com informações: Tecnoblog

