SEUBTC | Resumo da Semana: Russos na mineração de Bitcoin e Faça seu cocô e ganhe criptomoedas

Russos na mineração de bitcoin

Pois bem, a Rússia não tá de brincadeira, de acordo com informações ela pretende ultrapassar o Cazaquistão atraindo novos moradores para lá. Em um anúncio, a Associação da indústria de criptomoedas e Blockchain (Racib), que há um projeto para migrar recursos computacionais para Federação Russa.

Com informações: Contimes

Lightning Network a todo vapor

Para quem afirmava que a solução de segunda camada do Bitcoin não daria em nada, se enganou. A rede esta semana registrou um crescimento exponencial em transacionar 100 bitcoin em apenas 5 dias. O autor desta coluna possui diversos artigos e vídeos sobre Lightning, vou deixar abaixo para você conferir:



Artigo recomendado: Lightning Network: Canais de pagamentos, como funcionam?

Com informações: Contimes

Bitcoin na caça a bandidos!

Para incentivar denúncias anônimas os EUA (vulgo potência) recompensaram com bitcoin para quem fornecer informações sobre bandidos na internet.

O programa se chama Rewards for Justice (RFJ), que está oferecendo U$10 milhões para quem fornecer informações que levem a identificar ou localizar qualquer pessoa ou estrageiro que participe de atividades cibernéticas maliciosas.

Com informações: Contimes

Faça cocô e ganhe criptomoedas

Muita merda literalmente!

Um banheiro localizado na Coreia do Sul, vai pagar criptomoedas para quem fizer cocô nele. Mais calma aí, não é qualquer “merda”, esse é um projeto de um professor universitário da Coreia do Sul, segundo informações o projeto tem como foco questões ambientais e de sustentabilidade onde a pessoa recebe criptomoedas por fazer coco no banheiro biológico e em seguida pode trocar as criptomoedas por produtos. Além das questões ambientais, o professor revelou que o projeto servirá como uma espécie de usina para geração de energia.

Com informações: Criptofacil

4 motivos para acreditar que o bitcoin não vai subir, se preparem mãos de alface!

Após cair abaixo dos U$30 mil acendendo um novo alerta para onda de baixa. Um estudo publicado pela Glassnode empresa de análise de dados apresentou algumas razões pelo qual o bitcoin não voltará a subir tão cedo, de acordo com a Glassnode a perda sobre os contratos de investimento institucionais, baixa movimentação na rede e faixas de suporte fraco comparado ao volume atual.

Com informações: Criptofacil

BitTorrent ultrapassa Netflix em meio a pandemia

Deixou para trás! A pandemia não apenas aumentou o números de consumo, contudo em vídeo como também a baixar mais conteúdos por meio do protocolo BitTorrent. De acordo com um relatório, o consumo de vídeo por streaming teve um aumento de 2,20%, sendo que 3,13% de todo o tráfego da internet foi pelo protocolo bitTorrent, nas regiões da África, Oriente Médio e Europa chegou a ultrapassar o volume de tráfego da Netflix.

Com informações: Criptofacil

Esse foi nosso resumo da semana com os principais destaques do mundo cripto em SEUBTC.