Shoppings poderão funcionar a partir de amanhã

Está decidido e será anunciado nesta quinta-feira (13) no final da manhã, em entrevista a ser concedida pelo governador Belivaldo Chagas (PSB): os shoppings serão autorizados a abrir a partir de sexta-feira (14). Ainda não foi definido se será total ou em partes. O Comitê Científico reuniu-se nesta quarta-feira (12) pela manhã e percebeu que Sergipe já pode entrar na fase amarela da pandemia e é exatamente esse comitê que avaliará a extensão da abertura.

Segundo informação de segmentos da área de controle de abertura, os shoppings devem estar prontos para limitar em 50% a sua capacidade de presença de pessoas em circulação, como foi sugerido por documento oferecido pela direção desses centro comerciais, que garantem estrutura para controlar a frequência através através de câmeras que fazem a contagem de pessoas.

Um protocolo para abertura, cuja parte foi elaborada por membros dos shoppings, será lida na reunião que acontece nesta quinta-feira e publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira, para que todos tomem conhecimento do que foi definido para que as lojas funcionassem, exceto as praças de alimentação, que sequer têm previsão para funcionamento.

A fase amarela também dá condições para funcionamento de bares e restaurantes, que podem ou não abrir, dependendo de decisão final do Comitê de Retomada que é quem dará a palavra final sobre isso, em razão de análises sobre o recuo da pandemia.

Há uma preocupação com o crescimento de casos em cidades do interior – como acontece em vários outros Estados que abriram o comércio – que ja está em estudo. Deve-se precaver quanto a interiorização do virus e melhorar a testagem nos municípios, cuja ação será iniciada em 50 deles para evitar que haja uma ampliação da doença.

Fonte: Faxaju