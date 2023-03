Simão Dias: Pai mata a filha e depois tira a própria vida

Uma tragédia abalou o povoado Salobra, na cidade de Simão Dias, nesta terça-feira (7), por volta das 11h. Segundo informações, um pai cometeu um homicídio seguido de suicídio, assassinando a própria filha antes de tirar a própria vida.

A filha, que era uma pessoa com deficiência, foi morta a facadas enquanto a esposa do homem estava no médico. O suspeito, conhecido como “Zeinha do picolé”, tirou a própria vida após cometer o crime.

As autoridades policiais, que estão investigando o caso, estão presentes no local, mas ainda não divulgaram informações adicionais sobre o incidente.

O IML foi acionado.