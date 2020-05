Simão Dias tem 84 casos e dois óbitos por Covid-19

Número de pessoas recuperadas pela Covid-19 tem aumento significativo em Simão Dias

Na noite desta terça-feira (19), a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, atualizou mais um Boletim Epidemiológico referente ao Novo Coronavírus.

Mais um caso da doença foi confirmado no município, que passou a registrar 84 casos confirmados da Covid-19. Deste total, 01 encontra-se internado; 44 em isolamento domiciliar; 37 recuperados e 02 óbitos.

Ainda segundo o boletim, o município conta com 89 casos suspeitos; 223 descartados; 10 indeterminados e 532 monitorados, sendo 181 em monitoramento e 378 em alta domiciliar.

Segundo a Secretaria de Saúde, o caso confirmado no dia de hoje remete a uma mulher de 47 anos.

As informações estão contidas no Boletim Epidemiológico 39/2020 SMS, de 19 de maio de 2020, com atualizações de dados do COVID-19 com números de casos notificados, confirmados, monitorados e descartados dos usuários residentes no município de Simão Dias.

