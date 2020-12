Sobe para 18 o número de mortos em acidente com ônibus em Minas

Subiu para 18 o número de mortos no acidente com um ônibus de viagem que caiu ontem (4) da Ponte Torta, na BR-381, entre os municípios de João Monlevade e Bela Vista de Minas, em Minas Gerais. Os números foram atualizados na manhã deste sábado pela Polícia Civil do estado.

De acordo coma polícia, dos 45 passageiros, 13 estão hospitalizados no Hospital margarida, em Monlevade, três foram transferidos para Belo Horizonte e estão no hospital João XXIII. Sete passageiros já receberam alta. Três não precisaram de atendimento médico e uma pessoa ainda não foi localizada.

O ônibus saiu do município de Mata Grande, no interior de Alagoas e levava os passageiros para São Paulo.

O desastre ocorreu por volta das 13h30, na chamada Ponte Torta, próximo ao entroncamento da BR-381 com a BR-262.

Ao todo, 13 pessoas morreram no acidente. Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) havia informado que seriam 10 (https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-12/prf-confirma-10-mortes-em-acidente-com-onibus-em-minas-gerais), os mortos no local do acidente.