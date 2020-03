Sobe para 19 o número de casos de Coronavírus em Sergipe

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), confirmou nesta terça-feira, 31, mais um caso do novo coronavírus (Covid-19), com isso sobe para 19 o número de casos confirmados no Estado.

O novo caso registrado é uma mulher residente em Aracaju, de 38 anos, que chegou de viagem de São Paulo. Ela está em isolamento domiciliar e o quadro é considerado estável.









A SES informa, ainda, que até o momento, o Estado tem 272 amostras coletadas para análise. O Governo do Estado prepara 348 leitos de enfermaria e 98 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para atender exclusivamente os casos de Coronavírus.

No Hospital da Polícia Militar (HPM), a primeira etapa das obras de readequações já encerraram. Serão 42 leitos clínicos, sendo um de estabilização. Os leitos estarão disponíveis no Hospital de Urgência de Sergipe (32); Hospital Regional de Itabaiana (14); Hospital Universitário de Lagarto (40); Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória (44); Hospital Regional de Estância (64); UPA de Neópolis (20); HPM (42); Hildete Falcão (52); Hospital Cirurgia (51); Maternidade Nossa Senhora de Lurdes (27); Hospital Amparo de Maria (40); Hospital Nosso Senhor dos Passos (20).

Fonte: SES