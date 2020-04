Mais um caso de Coronavírus foi registrado no estado de Sergipe na noite da última quinta-feira, 02. De acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde, o novo caso foi confirmado no município de Capela.









Uma mulher de 48 anos de idade testou positivo para o Covid-19. A secretaria não informou se este caso é tratado como transmissão comunitária ou se a paciente tem histórico de viagem.

Com esse caso, sobe para 24 o número de pessoas contaminadas no estado.