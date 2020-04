Socorro registra a primeira morte por Coronavírus

SOCORRO, SE (POLÍTICA A JATO) – O prefeito Padre Inaldo usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (29) para comunicar e lamentar a primeira morte em Nossa Senhora do Socorro provocada pelo o novo Coronavírus (Covid-19).

O gestor afirmou que foi um paciente de 59 anos de idade, morador do conjunto João Alves e que tinha comorbidades como hipertensão, problemas cardíacos e problemas renais.

#Coronavírus É com pesar que informo o primeiro óbito por Covid-19 em Nossa Senhora do Socorro. O paciente era morador do Conj. João Alves, do sexo masculino, tinha 59 anos, era hipertenso, cardíaco, e possuía problemas renais. A doença é grave. #FicaEmCasa

